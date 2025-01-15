Украл обручальное кольцо погибшего защитника Украины: полицейские сообщили о подозрении работнику морга на Житомирщине. Фото

В Житомирской области задержали работника морга, который совершил циничное преступление и поглумился над телом погибшего военного. Во время подготовки к погребению он срезал золотое кольцо с руки погибшего защитника.

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За совершенное преступление мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По информации правоохранителей, во время церемонии похорон мужа-военного супруга заметила исчезновение кольца из его руки. Женщина обратилась за помощью в полицию, ведь была уверена, что перед помещением тела в морг золотое украшение было на месте.

В ходе расследования полицейские установили, что к исчезновению кольца причастен работник морга, который готовил тело погибшего защитника к захоронению. Злоумышленник срезал с пальца защитника золотое украшение с помощью плоскогубцев.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции № 1 города Малин Коростенского районного управления обнаружили похищенное украшение в одном из местных ломбардов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 31 декабр неизвестные украли елки из могил бойцов Вооруженных сил Украины. Это произошло на центральном кладбище в поселке Рокитном Киевской области.

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник в одном из хостелов региона забрал вещи украинских военных.

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