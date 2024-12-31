На кладбище в Ракитном неизвестные украли елки из могил бойцов ВСУ. Фото

Во вторник, 31 декабря, стало известно о том, что неизвестные украли елки из могил бойцов Вооруженных сил Украины. Это произошло на центральном кладбище в поселке Рокитном Киевской области.

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Фото с места происшествий опубликовали местные паблики. Факт кражи правоохранители подтвердили в комментарии OBOZ.UA. Там сообщили, что полиция проводит проверку по данному инциденту.

"Работники Белоцерковского районного управления зарегистрировали обращение к единому учету регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В настоящее время правоохранители проводят проверку по этому поводу", – говорится в сообщении.

В конце ноября в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, обокрал военного. Злоумышленник попросил у потерпевшего, с которым дружил, телефон и незаметно перечислил на свой счет его 80 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали жителя Киевской области, который, по информации следствия, украл дефибриллятор на станции метрополитена. В дальнейшем он собирался продать медицинское оборудование.

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