Украину ждет контрастная погода: синоптики рассказали, где будет тепло до +11, а где ударит мороз. Карта

В пятницу, 12 ноября, на части территории Украины потеплеет до +11 градусов – повезет жителя южных и западных областей. Но на выходных, 13 и 14 ноября, температура начнет снижаться и вернутся ночные заморозки.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 ноября в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а также на Закарпатье, Волыни, во Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях воздух прогреется до комфортных 10-12 градусов тепла. На всей территории Украины будет сухо.

В Киеве в пятницу ожидается 6-8 градусов тепла и переменная облачность. На востоке, севере и в центре страны столбики термометров покажут 5-8 градусов выше нуля. Теплее будет только в Запорожской области – до +10 градусов тепла.

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На выходных, 13 и 14 ноября, осадков в Украине не предвидится, но температура начнет понижаться. Выше +10 градусов столбики термометров покажут только в Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. В Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Киевской областях прогнозируется 6-8 градусов тепла. Кроме того, сильный ночной мороз ожидается в Черновицкой области – синоптики прогнозируют 5-7 градусов ниже нуля.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях в субботу прогнозируют от 5 до 7 градусов выше нуля. В воскресенье, 14 ноября, в этих регионах будет немного прохладнее – ртутные столбики не превысят отметку 3-5 выше нуля.

В Киеве на выходных ночью температура составит от 0 до +2 тепла. Днем в субботу и в воскресенье ожидается 4-8 градусов тепла. Предстоящие выходные в столице пройдут без осадков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в середине ноября в Украине уже можно ожидать первый снег. Осадки возможны в Карпатах и на востоке страны.