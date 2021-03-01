В Украину идет сильный ветер и колебания температуры: синоптик уточнила прогноз погоды

Во вторник, 2 марта, погода в Украине отметится порывистым ветром, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха.

Прогнозом на второй день календарной весны поделилась народный синоптик Наталья Диденко. На странице в Facebook она также опубликовала карты.

По ее словам, осадки в этот день более вероятны вечером на востоке и северо-востоке страны. Ожидается порывистый, сильный западный ветер.

Температура воздуха в дневные часы 2 марта поднимется до + 4... +8 градусов, на востоке и северо-востоке +1... +4, на западе будет теплее, +6... +12 градусов.

Погода в Киеве во вторник осадков не предусматривает, но западный ветер будет таким же порывистым. Ночью столбики термометров будут держаться около нуля, днем воздух прогреется до +4... +5 градусов.

Диденко прогнозирует, что в среду-четверг в столице приятно потеплеет, а в течение 5-7 марта похолодает. В конце недели осадки появятся в северных, западных и отчасти центральных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики показали видеопрогноз того, как в Украине будет изменяться температура воздуха в начале марта.