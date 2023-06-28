Украину в четверг накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз. Карта

В четверг, 29 июня, во всех областях Украины пройдет волна дождей. Так, по прогнозу, до конца месяца настоящей летней жары в Украине ожидать не стоит.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Сегодня, несмотря на дожди, в Украине ожидается комфортная и теплая погода.

Так, в четверг в среднем температура воздуха будет почти идеальной для сезона – в течение дня ожидается +20…+26 градусов.

Также в этот день дожди с грозами будут распространяться по всей территории Украины, за исключением центральной части, Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где ожидается больше солнечных лучей.

В Киеве завтра периодически будет дождь. Температура воздуха будет составлять от +20 до +22 градусов.

Напомним, что синоптики дали подробный прогноз погоды по Киевщине на 29 июня.

Ранее сообщалось, что в Киеве май 2023-го оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

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