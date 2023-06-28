Местами грозы и +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 июня

В Киеве и Киевской области в четверг, 29 июня, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами по области грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 июня. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами по области грозы. Температура ночью 11-16°С, днем 18-23°С; по Киеву ночью 13-15°С, днем 19-21°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 29 июня в Киеве погода будет пасмурной. На протяжении всего дня ожидается дождь.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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