Украину три дня будет "морозить" до -24: где сильнее похолодает
В ближайшие трое суток, 16-18 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры.
Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, ночью будет 14-20 градусов мороза, в северных, а 17 января и в восточных областях местами 22-24 градуса мороза.
Днем синоптики прогнозируют -10...-16 градусов. На Закарпатье и в южных областях ночью -8...-14 градусов, днем -5...-11 градусов.
В субботу в западных областях, ночью и на Левобережье, 17 января на западе, а 18 января на востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков; на дорогах гололедица.
Укргидрометцентр просит украинцев тепло одеваться и без необходимости не выходить из дома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным Укравтодора, на утро 15 января на дорогах в Украине выпало от 5 до 10 см снега, а на перевальных участках даже до 10-35 см.
Зимняя погода в Украине, которая пришла в страну в ночь на 13 января, продержится чуть больше недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и плюсовая температура днем.