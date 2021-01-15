Україну три дні "морозитиме" до -24: де сильніше похолодає

У найближчі три доби, 16-18 січня, в Україні очікується значне зниження температури.

Як повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, вночі буде 14-20 градусів морозу, у північних, а 17 січня і в східних областях подекуди 22-24 градуси морозу.

Вдень синоптики прогнозують -10…-16 градусів. На Закарпатті та у південних областях вночі -8…-14 градусів, вдень -5…-11 градусів.

У суботу у західних областях, вночі і на Лівобережжі, 17 січня на заході, а 18 січня на сході країни невеликий сніг; на решті території без опадів; на дорогах ожеледиця.

Укргідрометцентр просить українців тепло одягатися та без нагальної потреби не покидати домівки.

Скрин Facebook

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