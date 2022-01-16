Украину снова начнет засыпать снегом: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

В начале следующей недели в Украине снова заснежит, а местами ударят и более сильные морозы. Уже в эту ночь на востоке столбики термометров опустятся до -11 °С.

До Крещения, 19 января, небо немного прояснится, осадки обещают в восточных регионах. Об этом свидетельствуют данные прогноза на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

Погода 17 января

В понедельник осадки накроют большинство областей, кроме южных, Донецкой и Луганской. Местами они не будут существенными, где-то ночью будет идти снег, а днем – мокрый. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

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В ночные часы столбики термометров опустятся в среднем до -3… -5 °С, еще ниже на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине – до -8 °С. Морознее будет и на Черниговщине, Днепропетровщине, Запорожье – около -4… -7 °С, а на Луганщине в пределах -9… -11 °С.

Днем температура воздуха установится на уровне 0…+2 °С, на востоке на несколько градусов ниже, а на юге до +4…+7 °С.

Погода 18 января

Во вторник снег будет идти почти целые сутки и во всех регионах, ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха будет держаться на уровне -3… -5 °С, на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине до -7 °С, а на Прикарпатье и Буковине около -10 °С. В южных регионах "теплее" – ниже всего столбики термометров опустятся до -3 °С.

Днем температура в зависимости от региона будет варьироваться от 4 градусов мороза до 2-х тепла, в среднем же около -1... -3°С.

Погода 19 января

В среду в Украине солнце днем будет больше выглядывать из-за облаков, небольшие осадки ожидаются только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха ночью на уровне -3...- 9 °С, днем на западе -1... +2 °С, на Закарпатье, севере и в центре до -4 °С, на востоке в пределах -4...-9 °С, а на юге -1…+3 °С. Ветер западного и северо-западного направлений, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГМИ Вера Балабух спрогнозировала потепление на февраль в Украине. В то же время, по ее словам, температурные "качели" в регионах не прекратятся.