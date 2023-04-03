Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели и рассказали, где будет холоднее всего. Карта

В Украине в начале этой недели погода будет в большинстве пасмурной и сырой. Во всех регионах будет идти дождь, в то же время на востоке и юге днем температура повысится примерно до +18 °С.

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Об этом свидетельствуют метеоданные от Украинского гидрометеорологического центра. Со своей стороны народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что вся эта неделя, которая называется Вербной, в стране будет влажной и преимущественно холодной (чтобы просмотреть погодные карты, доскролльте новость до конца).

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца дня понедельника, 3 апреля, в Украине будет преимущественно облачно – температура продержится на уровне +6… +8 °С, будет дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Дождь будет продолжаться и ночью во вторник, когда столбики термометров покажут +4…+6 °С. Днем 4 апреля значительных осадков не ожидается, хотя температура в среднем подскочит лишь до +8 °С. Небо над регионами затянет облаками, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в среду, 5 апреля, температура будет как накануне, также будет идти дождь. Осадки будут продолжаться и днем, но воздух прогреется в среднем до +8…+10 °С. Переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

По словам Диденко, в Украине будет мокро и преимущественно холодно вплоть до Вербного воскресенья, 9 апреля. Кроме разве что восточной части, где столбики термометров покажут +14…+18 °С днем.

Во вторник, 4 апреля, наиболее холодная погода ожидается на западе и севере (кроме Сумской области), а также на Винниччине – днем +2… +8 °С. В этот день в Украине будет облачно.

В большинстве центральных областей и на севере Сумщины синоптик прогнозирует +10… +14 °С. Тепло будет на юге и востоке – до +14…+18 °С, хотя на Одесщине только около +12 °С. В Крыму температура может подскочить до +20 °С.

"В ближайшую ночь небольшие дождь и мокрый снег пройдут на западе и севере, а во вторник днем дождь ожидается только на Винниччине, местами на Одесщине, в Черновицкой области. На остальной территории Украины значительные осадки – вряд ли", – отметила Диденко.

По ее прогнозу, 4 апреля в Киеве будет прохладно – лишь +1… +4°С ночью и +6… +7°С днем. Ночью в столице возможен мокрый снег, а днем без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, окончательно потеплеет в Украине только к концу апреля. В то же время вторая половина месяца будет дождливой, как и первая.

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