Погода в апреле в Украине: когда окончательно придет тепло

В первой половине апреля погода в Украине будет часто напоминать капризное и изменчивое начало весны – будет прохладной и с осадками. Однако во второй половине месяца ожидается ощутимое повышение температуры почти на всей территории страны.

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По прогнозам синоптиков, осадки сократятся до минимума и солнечных дней станет больше. Как свидетельствуют данные gismeteo.ua, после православной Пасхи в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +20, ночью +12 градусов.

К примеру, в столице в этот период самая низкая температура ночью будет +5 °С, а самая высокая днем +18 °С. В то же время в Киеве ожидаются девять дней с кратковременными дождями.

С 17 апреля во Львове наиболее низкая ночная температура будет +4 °С, днем же столбики термометров максимально поднимутся до +16 °С. Кратковременные дожди могут идти в течение 11 дней.

В Харькове в этот период прогнозируют +7 °С в самые холодные ночи и максимальные +20 °С днем. Небольшие осадки ожидаются около семи дней.

В Днепре вторая половина апреля принесет самые низкие +7 °С ночью и самые высокие +20 °С днем. Вместе с тем девять суток будут дождливыми.

В Одессе с середины и до конца апреля наиболее низко столбики термометров ночью опустятся до +6 °С, а выше всего днем поднимутся до +20 °С. В течение шести дней ожидаются дожди.

Синоптик Игорь Кибальчич подчеркнул, что предпосылок для интенсивного потепления во второй половине апреля нет. По его словам, только в третьей декаде месяца дневная температура может достигать +20…+25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, первая половина апреля в Украине будет дождливой. Температура воздуха в большинстве регионов будет оставаться низкой.

Народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что первые 10 дней апреля будут прохладными. Он прогнозирует, что во многих областях будут идти не только дожди, но и снег.

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