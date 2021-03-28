Украину накроют дожди с мокрым снегом: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды

Погода в Украине в последние дни марта, 29-31 числа, будет дождливой почти во всех регионах, кроме восточных.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, обнародованном в Facebook. Отмечается, что также осадки обойдут западные области страны – ночью там будет сухо. На остальной территории дождь, ночью с мокрым снегом.

Синоптики уточнили, что на Правобережье местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

"30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта в западных и северных областях небольшие осадки", – говорится в прогнозе.

Ночью температура воздуха будет от -2 градусов до +5. 29 марта на западе, 30-ого на востоке страны до -5 градусов ночью, а днем до +13.

В Укргидрометцентре также отметили, что после 2 апреля в западных областях следует ожидать повышения температуры воздуха до +18 градусов днем, а ночью до +8.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко рассказала, что Украину 29 марта, накроют снег и дожди. Такие резкие изменения погодных условий обусловлены атмосферным фронтом, который зашел на территорию страны.