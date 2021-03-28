В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптикиня попередила про різку зміну погоди

Україну в понеділок, 29 березня, накриють сніг та дощі. Такі різкі зміни погодних умов обумовлені атмосферним фронтом, який зайшов на територію країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що вплив фронту на собі вже відчули західні області (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Судячи з карти, негода вже поширилася на території Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Рівненської та частини Житомирської областей.

У решті регіонів наразі здебільшого сонячно, однак Діденко попередила, що тепер атмосферний фронт почав рух у східному напрямку. Наразі в Україні фіксують температуру повітря від +2 до +14 градусів.

Нагадаємо, в Українських Карпатах знову посилилися снігопади та хуртовини. Через це на деяких ділянках синоптики оголосили про загрозу сходження лавин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня сказала, що на початку квітня в Україні почнеться стабільне потепління.