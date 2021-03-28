Україну накриють дощі з мокрим снігом: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди

Погода в Україні в останні дні березня, 29-31 числа, буде дощовою майже в усіх регіонах, окрім східних.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру, оприлюдненому у Facebook. Зазначається, що також опади оминуть західні області країни – вночі там буде сухо. На решті території дощ, вночі з мокрим снігом.

Синоптики уточнили, что на Правобережжі місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

"30 березня на сході, північному сході та півдні країни, 31 березня в західних та північних областях невеликі опади", – сказано у прогнозі.

Вночі температура повітря буде від -2 градусів до +5. 29 березня на заході, 30-ого на сході країни до -5 градусів вночі, а вдень до +13.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що після 2 квітня у західних областях варто очікувати підвищення температури повітря до +18 градусів вдень, а вночі до +8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну 29 березня, накриють сніг та дощі. Такі різкі зміни погодних умов обумовлені атмосферним фронтом, який зайшов на територію країни.