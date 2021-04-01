Украину накроют дожди с мокрым снегом: появился прогноз погоды на конец недели

В Украине погода с потепления 1 апреля изменится похолоданием 2-го числа и в выходные – температура воздуха опустится на 3-5 градусов. Также ожидаются осадки.

В частности, в некоторых регионах будут дожди, а местами даже пойдет мокрый снег. Таким прогнозом на конец недели поделились синоптики Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

Отмечается, что в четверг небольшой дождь еще может пройти в западных областях и на Житомирщине. На западе и севере днем столбики термометров покажут +14... +19 градусов, на остальной территории воздух прогреется до +11... +16.

Прогноз погоды в Украине 1 апреля meteo.gov.ua

В пятницу, 2 апреля, в Украине, кроме юго-востока, пройдет дождь. Так, ночью в западных областях будут идти умеренные, а в Закарпатье значительные осадки. Ночная температура ожидается на уровне +1... +7, а днем +8... +15 градусов.

Прогноз погоды в Украине 2 апреля meteo.gov.ua

В субботу, 3 апреля, временами небольшой дождь пройдет ночью в северо-западной части страны, наряду с мокрым снегом. Также ожидается снижение температуры на 3-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине 3 апреля meteo.gov.ua

В воскресенье, 4 апреля, дожди прогнозируют на Прикарпатье и Буковине, Одесщине, Николаевщине, Черкасщине, Кировоградщине, Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Столбики термометров ночью покажут +2... +5 градусов, а в южных регионах +7... +9.

Днем воздух прогреется до +7... +9 на западе, немного теплее будет в центре и на северо-востоке страны, Запорожье, Херсонщине и в Крыму – до +15... +17 градусов.

Прогноз погоды в Украине 4 апреля meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что со 2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.