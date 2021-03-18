Украину накроют дожди: появился прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 18 марта, будет дождливой, местами со снегом. Также немного похолодает, а в горах сохранится опасность схода лавин.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, на дорогах страны ожидается гололедица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в высокогорье Ивано-Франковщины – высокая опасность (4 уровень).

В западных, центральных и части северных областей дожди с мокрым снегом, на юге и востоке – дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, днем +2… +5, на юге до 8 тепла.

В Киеве прогнозируют дожди со снегом, ночью от 0 до 2 тепла, днем +3… +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале апреля ожидаются холода, но уже к середине месяца постепенно потеплеет.