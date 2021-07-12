Украину накроют дожди, но жара не уйдет: синоптик дала новый прогноз погоды

В понедельник, 12 июля, погода в Украине обещает буди жаркой, но немного свежее воздух сделают грозовые осадки с градом. В то же время во многих регионах будет наблюдаться чрезвычайная опасность возникновения пожаров.

Уточненным прогнозом на этот день поделилась народный синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она опубликовала метеокарту.

"На Петра и Павла атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам", – написала эксперт.

По ее словам, в стране возможны локальные грозовые дожди, а порой и ливни, местами с градом и шквалами. Благодаря осадкам воздух на улице будет свежее.

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Дождь обещают днем и Киеве и области. В то же время столбики термометров поднимутся до +31... +33 градусов. Ветер будет восточный, 5-10 м/с.

По данным Украинского гидрометцентра, 12 июля из-за гроз фактически на всех территории страны объявлен І уровень опасности, желтый.

Обойдут осадки северо-западную часть – Житомирскую, Ривненскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

А до 14 июля в западных регионах, на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Винниччине, Полтавщине и Харьковщине будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля дожди, которые прошли на западе страны, привели к паводку в Раховском районе Закарпатья. Там вода подтопила десятки домохозяйств и дороги.