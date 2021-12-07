Украину накроют дожди и снег, на дорогах – гололедица: прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 8 декабря, будет снежной и дождливой. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами усилятся морозы, как ночью, так и днем (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, мокрый снег с дождем пойдет в части западных и северных областях, в центральных, восточных и южных – дожди.

В северных, Винницкой и Черкасской областях гололедица, местами налипание мокрого снега, а в высокогорье Ивано-Франковщины из-за снегопадов и метели прогнозируют значительную снеголавинную опасность – ІІІ уровень.

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Температура воздуха ночью на западе, а также в Винницкой области будет колебаться от 2 до 6 мороза, на севере от 0 до 2 мороза, в остальных регионах +3… +8.

Днем ожидается от 5 до 11 тепла, в западных и северных областях от 1 до 4 мороза.

В Киеве в среду также пойдет мокрый снег с дождем, ночью и днем от 2 мороза до 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Карпатах существенно снизилась температура и пошел сильный снег. Из-за погодных условий видимость в горах была ограничена до 40-50 метров.