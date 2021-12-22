Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев: причина демографической проблемы – в образе жизни

Продолжительность жизни украинцев на 12 лет меньше, чем у жителей других европейских стран. Одной из возможных причин этого может быть нежелание соблюдать здоровый образ жизни.

Об этом сказала Элла Либанова, академик НАНУ и директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины на пресс-конференции во вторник, 21 декабря, передает Укринформ. По ее словам, в нашем государстве низкая рождаемость и не наблюдается роста продолжительности жизни.

В то же время, как отметила эксперт, среднегодовые темпы естественного сокращения населения "не такие уж и выдающиеся". По мнению Либановой, причина демографических проблем не социально-экономическая, а неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни. Немалую роль в этом процессе играет большая часть занятых во вредных и опасных условиях.

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Она привела данные ВОЗ, свидетельствующие о том, что среди основных причин высокой смертности 50% приходится на образ жизни. 20% приходится на экологию, еще 20% – на генетику, а 10% – на систему здравоохранения.

Либанова добавила, что превышение смертности над рождаемостью является отличительной чертой всех экономически развитых стран, не только европейских.

"В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 – 5", – подчеркнула эксперт, добавив, что такого еще никогда небыло.

Напомним: ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Александр Гладун отметил, что население Украины к 2025 году может составить 42,5 млн человек. А уже к концу этого столетия численность украинцев может сократиться до 22,4 млн человек. Эксперт подтвердил недавние расчеты Организации Объединенных Наций, которые показали, что темпы сокращения населения Украины являются одними из самых быстрых в мире.

Отметим, что в Государственной службе статистики заявили, что за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысяч человек. По состоянию на 1 сентября 2021 года оно составило более 41,3 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые с 2001 года будет проведена перепись населения. Правительство вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Госслужбой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023 году.