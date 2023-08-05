Украинцы застряли на границе в 30-градусную жару: всюду длиннющие очереди

Пограничники сообщают об очередях на некоторых контрольно-пропускных пунктах Закарпатья. На границе Украины по состоянию на 12.00 субботы, 5 августа, в очередях на КПП стоят 615 автомобилей и 56 автобусов.

Видео дня

В этой связи пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска. Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Самые большие очереди фиксируют на границе до Польши:

"Ягодин" – 21 автобус (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 100 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 70 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 8 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" - 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" - 30 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 50 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" - 35 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 30 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 70 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

На границе с Молдовой очереди нет.

Следует отметить, что в субботу по всей Украине фиксируют рекордную жару. Столбики термометров в некоторых восточных и южных областях перешли за отметку в +50 градусов. Также жарко, но не с такими рекордными температурами, сегодня в западных и центральных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Литвы закрывают два из шести пограничных переходов с Беларусью. Такое решение было принято в связи с опрокидыванием в Беларусь наемников частной военной компании "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!