Термометры зашкаливают: украинцы жалуются на жару +50 и жарят яичницу на подоконнике. Фото

Украину в субботу, 5 июня, накрыла рекордная жара. Так, столбики термометров в некоторых восточных и южных областях перешли за отметку в +50 градусов. Также жарко, однако, не с такими рекордными температурами сегодня в западных и центральных областях.

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Как сообщили в одном из Telegram-каналов в Днепре сегодня кое-где градусники показывали более +50 градусов. Так, один местный житель показал, как приготовил яичницу прямо на своем подоконнике.

В Запорожье подобная ситуация – столбики термометров едва не достигают +50 градусов.

"Почти 50° у некоторых запорожцев на градусниках. Оладьи сегодня жарим на подоконнике", – пишут в местном Telegram-канале.

В Одесской области температура сегодня также бьет все рекорды. В соцсетях одесситы спрашивают, кто и как сейчас спасается от жары.

"Почти 50 градусов сегодня в Одесской области. Африка просто отдыхает. Как вы там? Справляетесь с жарой?", – пишут в местном Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине в воскресенье, 6 августа, будет еще жарче, чем в субботу. В отдельных регионах воздух днем может прогреться даже до +38…+40 градусов. На западные области могут налететь кратковременные дожди, грозы и град.

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