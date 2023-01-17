Украинцы задонатили более 3 млн грн брату и сестре из Днепра, чудом выжившим во время ракетного удара РФ: их родители погибли. Фото

Для детей погибшего во время ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре супругов Шевчук украинцы собрали более 3 миллионов гривен. 15-летняя Каролина и ее 9-летний братик Тимур успели выйти из дома во двор и ждали родителей, замешкавшихся в квартире, когда в дом прилетела вражеская ракета.

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Об этом сообщила тетя детей Валерия Марченко. Каролина и Тимур находятся в больнице, собранные украинцами средства потратят на приобретение жилья и образование осиротевших детей.

"Все деньги, которые мы вместе собрали и продолжаем собирать у меня на банке. Я никогда не располагала такими большими деньгами, поэтому ради безопасности перевела часть денег на другую банку. Каждая копейка – это будущее наших деток", - написала она, сопроводив сообщение скриншотом, из которого видно, что в помощь детям украинцы перечислили 3 млн 266 тысяч гривен.

Ранее Валерия Марченко рассказала подробности трагедии, которую Россия принесла в их семью. Семья родной сестры мужа Валерии, Антона, жила в доме, разрушенном российской ракетой, последние полгода. В Днепр Ирина и Максим Шевчуки переехали из Никополя: они вместе с детьми пытались спастись от постоянных российских обстрелов.

В день, когда произошла трагедия, дети вместе с родителями собирались куда-то уходить. Незадолго до прилета Каролина и Тимур вышли во двор – и ждали там папу с мамой. Однако так и не дождались: Максим и Ирина погибли при ударе РФ.

Валерия также опубликовала фотографию, на которой видна квартира Шевчуков на 8 этаже.

"Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона. Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной... Дети вышли на улицу и уже ждали родителей, когда проклятая бл*дина прилетела прямо к ним в дом", - написала тетя осиротевших детей, попросив помощи для потерявших все племянников.

В настоящее время дети находятся в больнице. У Каролины раздроблена нога, а у Тимура – сломана рука. С ними находится их дядя Антон.

Напомним, 14 января российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда.

По состоянию на 11 часов дня 17 января количество жертв ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре возросло до 44 человек. Четверо среди погибших – дети. Спасательная операция продолжается.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. Как утверждают в ВС ВСУ, сейчас у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из более 200 таких ракет, запущенных врагом по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а появлявшиеся ранее сообщения о якобы сбитых ранее Х-22 были ошибочными.

16 января в СБУ заявили, что идентифицировали военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (в/ч 33310). В частности, непосредственная ответственность за умышленное массовое убийство украинцев в Днепре лежит на командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковнике Тимошине Олеге Евгеньевиче.

По фактам военного преступления РФ возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки со стороны России.