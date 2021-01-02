Украинцы возмутились закупкой китайской вакцины против COVID-19 по самой высокой цене

Украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить для вакцинации против коронавируса препарат от Sinovac Biotech (Китай) по самой высокой цене – $18 за дозу.

Мыслями по этому поводу они поделились под статьей OBOZREVATEL на странице в Facebook. В частности, люди возмутились не только ценой, но и выбором производителя вакцины.

Так, в комментариях некоторые пользователи сети удивились тому, почему Украина решила заказать именно китайскую вакцину, пока большинство стран Европы, США и Канада прививаются той, что показала большую эффективность и которую одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – от Pfizer&BioNTech.

Скриншот

"А почему не английскую", "Надо на депутатах сначала проверить, а то мало ли что", "Почему аж китайскую", "Потому что цена одна, а в документах будет другая. С китайцами легче украсть", "Ну да, вся Европа прививается "плохой" американской вакциной, а мы, как всегда, "самой хорошей" –китайской!", "Наверное, там украсть больше нельзя. Кто из нас знает, что там на ней китайской написано?" – поинтересовались подписчики.

Комментарии пользователей

Комментируя цену препарата, украинцы предположили, что с закупкой вакцины может повториться история с защитными масками, которые покупали дешево, а в магазинах и аптеках их сперва не было в достаточном количестве.

"Фуфломицин для стран третьего мира по конской цене", "Фух, хорошо хоть COVID бесплатно получили", "Это как маски? За копейки купили, за огого продали. Молодцы... может хватит?", "Самые богатые или на оборот, самые дурные", "Ну у нас же самая богатая страна", "Фигня, Израиль закупил Pfizer и Moderna по 25 евро. Уже 1 млн. привили", "В Китае она стоит 5 дол.", "Ничего не жалеют для простого народа", – отметили пользователи сети.

Реакция украинцев

При этом некоторые украинцы поддержали выбор вакцины, подчеркивая, что в таком вопросе важна оперативность, от которой зависит спасение жизней.

"Не лукавьте, уважаемые. Не являюсь сторонником этой власти, но я за правду. Стоимость вакцины и стоимость хранения нужно составлять. Поэтому... $18 за дозу это только начало... Сюда необходимо добавить дикую стоимость криогенного оборудования для доставки и хранения вакцины. Поэтому – считайте правильно!", "Ну тут понятно: хочешь уступок со стороны продавца – заплати цену (спрос то существует). В данном случае считаю все верно наши поступают. Не та шкала ценностей за оперативность надбавка… и спасенные жизни", – добавили комментаторы.

Комментарии пользователей сети

Комментарии украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL: