Українці обурилися закупівлею китайської вакцини проти COVID-19 за найвищою ціною

Українці критично відреагували на намір держави закупити для вакцинації проти коронавірусу препарат від Sinovac Biotech (Китай) за найвищою ціною – $18 за дозу.

Думками стосовно цього вони поділилися під статтею OBOZREVATEL на сторінці у Facebook. Зокрема, люди обурилися не тільки ціною, але й вибором виробника вакцини.

Так, у коментарях деякі користувачі мережі здивувалися тому, чому Україна вирішила замовити саме китайську вакцину, поки більшість країн Європи, США і Канада прищеплюються тією, яка показала велику ефективність і яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) – від Pfizer&BioNTech.

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"А чому не англійську", "Треба на депутатах спочатку перевірити, а то мало що", "Чому аж китайську", "Тому що ціна одна, а в документах буде інша. З китайцями легше вкрасти", "Ну так, уся Європа прищеплюється "поганою" американською вакциною, а ми, як завжди, "найкращою" – китайською!", "Напевно, там вкрасти більше не можна. Хто з нас знає, що там на ній китайською написано?" – поцікавилися підписники.

Коментарі користувачів

Коментуючи ціну препарату, українці припустили, що із закупівлею вакцини може повторитися історія із захисними масками, які купували дешево, а в магазинах і аптеках їх спочатку не було в достатній кількості.

"Фуфломіцин для країн третього світу з кінською ціною", "Фух, добре хоч COVID безкоштовно отримали", "Це як маски? За копійки купили, за огого продали. Молодці... може досить?", "Найбагатші або навпаки, найдурніші", "Ну в нас же найбагатша країна", "Фігня, Ізраїль закупив Pfizer і Moderna по 25 євро. Вже 1 млн прищепили", "У Китаї вона коштує 5 дол", "Нічого не шкодують для простого народу", – зазначили користувачі мережі.

Реакція українців

Водночас деякі українці підтримали вибір вакцини, підкреслюючи, що в такому питанні важлива оперативність, від якої залежить порятунок життів.

"Не лукавте, шановні. Не є прихильником цієї влади, але я за правду. Вартість вакцини і вартість зберігання потрібно складати. Тому... $18 за дозу це тільки початок... Сюди необхідно додати дику вартість криогенного обладнання для доставки і зберігання вакцини. Тому – рахуйте правильно!", "Ну тут зрозуміло: хочеш поступок із боку продавця – заплати ціну (попит то існує). У цьому разі вважаю все правильно наші роблять. Не та шкала цінностей за оперативність надбавка... і врятовані життя", – додали коментатори.

Коментарі користувачів мережі

Коментарі українців

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