Украинцы требуют от президента остановить земельную аферу и провести референдум Тимошенко, – эксперт

Власть совершает преступление, продавая землю, когда абсолютное большинство украинцев – против. А лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко защищает не только землю, но и будущее людей и страны.

Так политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook прокомментировал опрос группы "Рейтинг", который гласит, что 77% украинцев считают, что вопрос продажи земли должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме, а 79% – категорически против продажи земли иностранцам.

"Преступность действий власти заключается в том, что почти вся Украина выступает против продажи земли. Мы видим, насколько важным для страны является всеукраинский референдум, инициированный лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Единственным оппозиционным топ-политиком, которая последовательно боролась в Раде и продолжает бороться дальше против принятия и реализации преступных "земельных" законов", – считает эксперт.

По его убеждению, проведенная социология показала еще одну важную вещь – украинцы четко осознают, что "дерибан земли" через парламент протянул лично президент, поэтому именно он будет нести полную ответственность за это.

"Миллионы украинцев требуют от президента остановить земельную аферу и вынести этот самый важный для государства вопрос на всеукраинский референдум. И Тимошенко, которая уже инициировала этот референдум, говорит от имени всей страны. Именно поэтому действия "зеленой" власти, которая сейчас всеми силами пытается заблокировать процедуру подготовки к референдуму и помешать Тимошенко, – это такое же преступление против демократии и воли народа, как сама продажа земли", – подчеркнул Корнейчук.

Еще одной фатальной ошибкой Зеленского политический эксперт считает разрешение на продажу земли иностранцам, который узаконили в изменениях в Земельный кодекс депутаты монобольшинства, и это "несмотря на клятвенные обещания президента этого не делать".

"Поэтому власти, пока еще не поздно, стоит остановиться и услышать возмущение общества, услышать здоровый голос Тимошенко", – советует эксперт.

Напомним, в течение 23-27 апреля 2021 года социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, результаты которого показали, что 77% украинцев поддерживают проведение "земельного" референдума, 75% – планируют принять в нем участие, 79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам.

Лидер "Батьківщини" объявила, что поможет украинцам организовать референдум в защиту украинской земли. Команда Тимошенко уже открыла специальную горячую линию и назначила на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек.