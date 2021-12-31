Украинцы рассказали, какие подарки больше всего хотели бы получить на Новый год: результаты соцопроса

Социологи узнали, какие подарки больше всего хотели бы получить украинцы на Новый год. Выяснилось, что наиболее желанными являются романтическое путешествие, а также автомобиль и аксессуары к нему.

Эти подарки хотели бы получить 18% и 12% опрошенных украинцев соответственно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Также в ТОП желаемых подарков вошли деньги, которым были бы рады 10% украинцев. Смартфоны и другие электронные устройства стали бы желанными подарками для 9% респондентов, а бытовая техника для 7%. Все остальные подарки хотят получить менее 5% украинцев.

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Однако многие украинцы также хотели на Новый год то, что подарить невозможно – мир и здоровье.

Были и более реалистичные пожелания, среди которых - поздравления от детей и внуков или чтобы они приехали в гости.

Также некоторые украинцы были бы рады книге, балалайке, большой шоколадке, набору красок для живописи, поцелую от жены и, "если бы все те, кто мутит воду в Украине забрались к бесовому отцу за поребрик".

Желания мужчин и женщин в плане подарков существенно отличаются. Если авто или аксессуары к нему хотели бы получить 14% мужчин и 10% женщин, то бытовую технику - 8,3% женщин и 4,5% мужчин.

Что касается романтических путешествий, то уехать в отпуск хотели бы 20% женщин и 17% мужчин. При этом в романтическую поездку в возрасте до 60 лет хотели бы уехать 20-25% украинцев, в 60-69 лет 11%, а после 70 лет только 4%.

Кроме того, туалетную воду, парфюмерию, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.

Социологи отметили, что с 2014 по 2021 год произошел существенный рост желания путешествовать. Кроме того, растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и ​​компьютерах.

Одна из главных традиций в Новый год – дарить подарки близким, друзьям, коллегам или просто знакомым. Подарок будет приятным знаком внимания, который поможет укрепить и улучшить отношения. Но чтобы угодить человеку, стоит учесть его интересы. Так, к примеру, по мнению психологов, мужчины предпочитают практичные и качественные подарки, а женщины – чтобы их было как можно больше. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных идей для подарков к Новому 2022 году.