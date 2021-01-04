Українці розповіли, як ставляться до вакцини проти COVID-19

Станом на січень 2021 року українці, як і в серпні 2020 року, не змінили свого ставлення до вакцинації проти COVID-19 – 42% негативно ставляться до щеплення.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Водночас він зазначив, що в серпні в Україні рівень захворювання був у вісім разів меншим, але українці все одно виступали проти вакцини.

"Тоді (в серпні. – Ред.) щодня визначали не менше ніж 1,5 тисячі нових випадків, тоді як сьогодні (січень. – Ред.) – приблизно по 12 тисяч. Так ось, за цей час люди набагато більше хворіють, а зараз ті самі 42% проти вакцинації", – поділився Паніотто.

Директор КМІС підкреслив, що, на думку третини опитаних, пандемія COVID-19 – це політика, хвороби немає і що коронавірус нічим не відрізняється від інших вірусів.

"Є й раціональні думки: люди не вірять, що за такий короткий час можна зробити безпечну і ефективну вакцину", – додав Паніотто.

На думку соціолога, населення не вірить у коронавірус через загальний рівень недовіри до влади. Також в епоху інтернету і соцмереж багато хто вірить у таємні уряди, світові змови тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опитування засвідчило, що більшість українців незадоволена діяльністю влади щодо боротьбі з пандемією COVID-19.