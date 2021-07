Украинцы отреагировали на 'появление' судьи Чауса мемами и фотожабами: запасаемся попкорном. Фото

Бывший судья Николай Чаус, которого якобы похитили в апреле этого года, неизвестным образом оказался на свободе и снова был задержан – то ли сам сдался полиции, то его выдали, но фото Чауса с голым торсом и бутылкой "Колы" обошло все СМИ и соцсети и вызвало волну мемов и фотожаб.

Событие, особенно яркое фото, бурно обсуждают в сети. Иронизируют по этому поводу известные личности и обычные пользователи. Все они увидели в событиях вокруг Чауса спланированную акцию.

"Дебильные комедийным сериалом" назвал историю исчезновения, появления и нового задержания Чауса украинский политик Борислав Береза.

"Теперь ждем, как судью будет отбивать спецназ НАБУ. А вот у них сможет Чауса отбить лишь вахтер из Феофании. Все это сильно напоминает какой-то дебильный комедийный сериал", – написал он в Facebook.

"У этого сериала есть название" Слуга народа ", – прокомментировали пост Березы пользователи.

Украинцы также нашли место, где Чаус скрывался до своего удивительного появления – у родителей Зеленского.

Блогер Богдан Процишин заподозрил, что Чаусу просто заплатили за крутую рекламу "Кока-колы".

"Такой рекламы Coca-Cola я еще не видел", – признался блогер.

События с экс-судьей назвали новым блокбастером.

"Когда всю жизнь снимаешь комедии, то даже попытка снять политический детектив превращается в буффонаду. Доказано новым блокбастером "Чаус. Первая кровь".

Но зато продакт плейсмент зачетный. Наш ответ Роналдо с его нелюбовью к кока-коле ", – написал Сергей Фурса.

"Запасаемся попкорном и ждем интереснейших признаний сначала беглеца, а затем и жертвы киднеппинга. Show must going on ...", – комментирует события украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в пятницу, 30 июля, обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. Пропавшего экс-чиновника в мужчине узнал житель села Мазуровка.

об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. На следующий день в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах есть данные представителей силовых структур Украины.