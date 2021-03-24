Перевод часов провалили: по какому времени будут жить украинцы

Антонина Карташева Общество 17:30, 24.03.2021 Обновлено: 17:51, 24.03.2021

Украинцы в ночь с 27 на 28 марта перейдут на летнее время. Ни Верховная Рада, ни правительство не успели отменить сезонный перевод часов. Парламентарии законопроект провалили, а правительство не взялось рассматривать этот вопрос.

"Думаю, на выходных окончательно переходим на летнее время", - сказала в комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Другие народные депутаты также отметили, что нет возможности решить этот вопрос до выходных. Хотя ВРУ пыталась успеть, чтобы украинцы остались жить по зимнему времени. За соответствующий документ проголосовали в первом чтении, однако провалили голосование в целом.

Автор документа отмечал, что сезонный перевод часов вредит здоровью и опровергал, что в этом есть экономическая выгода. Врачи утверждают, что биологическим ритмам человека переход на летнее и зимнее время наносит большой вред.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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