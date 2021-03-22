Перевод часов в марте 'завис': в 'Слуге народа' озвучили сценарии для украинцев

Украинцы смогут не переводить часы в конце марта при условии, что правительство отменит соответствующее постановление. Если же решение останется за Верховной Радой, то закон вступит в силу уже осенью. В таком случае не ясно на каком времени, летнем или зимнем, будут жить украинцы.

В комментарии OBOZREVATEL член профильного комитета, нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа рассказала несколько вариантов развития событий относительно возможной отмены сезонного перевода часов.

"Во-первых, повторное второе чтение законопроекта предусматривает 14 дней на подачу поправок – поэтому до 28 марта мы не успеем проголосовать законопроект об отмене перехода на летнее время. К 28 марта 2021 может успеть Кабинет министров, а именно: отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если это сделать, то переход на летнее время не произойдет", – сказала Пидласа.

По ее словам, парламент может проголосовать документ после 28 марта с нормой об отсрочке вступления в силу. Следовательно:

если украинцы останутся на зимнем времени, то закон вступит в силу после осеннего перевода часов,

если украинцы останутся на летнем времени, то закон вступит в силу сразу после подписания.

"Стефанчук (первый заместитель председателя ВРУ) обсуждал вопрос с премьером. Но они еще не решили, насколько мне известно", – добавила Пидласа.

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