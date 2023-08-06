Украинцы могут выехать из оккупированных областей: на границе с РФ восстановили гуманитарный коридор

С 5 августа гуманитарный коридор для украинцев, которые были эвакуированы со временно оккупированных территорий, возобновит работу на российско-украинской границе "Колотиловка-Покровка". Там работает волонтерский гуманитарный центр, где все граждане нашей страны могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции со временно оккупированных территорий. Для возможности перемещения ежедневно будет ходить специальный пассажирский поезд.

"Он ежедневно курсирует из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41. На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех других лиц", – подчеркнули в ведомстве.

Все, кто временно не имеет места жительства или ночлега, будет размещен в модульном городке Вышгородского района под Киевом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заявления о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка из Украины в сопровождении третьих лиц, выданные после 23 мая без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенные нотариусом, теряют действительность.

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