Украинцы могут получить вакцину от коронавируса вне очереди: названы условия

Некоторые категории украинцев могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди в случае наличия остаточных доз.

Для этого этим гражданам нужно зарегистрироваться в приложении Дія и записаться там в очередь на прививку, а также заполнили онлайн Google-форму. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Она подчеркнула, что в столице процесс иммунизации организован таким образом, чтобы использовать максимально все дозы вакцины.

"Сейчас прививают медиков, социальных работников, лиц в возрасте 80+. Соответственно, если остаются дозы, их предлагают тем, кто, по приказу Минздрава, может на это претендовать", – сообщила Вишневская.

Уточняется, что речь идет о приказе №443. В документе сказано, что в рамках публичной вакцинации внеочередную прививку лишними дозами препарата могут сделать:

участникам боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

народным депутатам, руководителям центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидерам и представителям религиозных организаций;

выдающимся писателям, журналистам, спортсменам, музыкантам, актерам, певцам, другим деятелям сферы культуры старше 60 лет.

Вишневская пояснила, что на первом этапе кампании вакцинации были мобильные бригады, которые делали уколы. Они проводили иммунизацию медиков, которые хотели привиться, по предварительно составленным спискам.

"После вакцинации медиков, если остались еще дозы, то на них могут претендовать те лица, которые предусмотрены перечнем Приказа Минздрава №443", – сказала представитель Департамента здравоохранения КГГА.

"Это был первый этап вакцинации. Сейчас идет второй этап, когда уже не мобильные бригады приезжают к организованным коллективам медиков, а когда прививки проводят в дополнительных пунктах в центрах первичной медико-санитарной помощи", – отметила она.

"Мы сделали дополнительные пункты, чтобы не мешать процессу плавных календарных прививок. И вот в таких пунктах могут быть остаточные дозы", – добавила Вишневская.

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Алгоритм действий для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине можно найти по ссылке.

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