Українці можуть отримати вакцину від коронавірусу позачергово: названо умови

Деякі категорії українців можуть отримати вакцину проти COVID-19 позачергово у разі наявності залишкових доз.

Для цього цим громадянам потрібно зареєструватися в застосунку Дія та записатися там у чергу на щеплення, а також заповнили онлайн Google-форму. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла прессекретарка Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

Вона підкреслила, що в столиці процес імунізації організовано так, аби використовувати максимально всі дози вакцини.

"Зараз прищеплюють медиків, соціальних працівників, осіб віком 80+. Відповідно, якщо залишаються дози, їх пропонують тим, хто, за наказом МОЗ, може на це претендувати", – повідомила Вишневська.

Уточнюється, що йдеться про наказ №443. У документі вказано, що в межах публічної вакцинації позачергове щеплення зайвими дозами препарату можуть зробити:

учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;

народним депутатам, керівникам центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерам і представникам релігійних організацій;

видатним письменникам, журналістам, спортсменам, музикантам, акторам, співакам, іншим діячам сфери культури, старшим за 60 років.

Вишневська пояснила, що на першому етапі кампанії вакцинації були мобільні бригади, які робили уколи. Вони проводили імунізацію медиків, які хотіли зробити щеплення, за попередньо складеними списками.

"Після вакцинації медиків, якщо залишилися ще дози, то на них можуть претендувати ті особи, які передбачені переліком наказу МОЗ №443", – сказала представниця Департаменту охорони здоров'я КМДА.

"Це був перший етап вакцинації. Зараз триває другий етап, коли вже не мобільні бригади приїжджають до організованих колективів медиків, а коли щеплення проводять у додаткових пунктах у центрах первинної медико-санітарної допомоги", – зазначила вона.

"Ми зробили додаткові пункти, щоб не заважати процесу плавних календарних щеплень. І ось у таких пунктах можуть бути залишкові дози", – додала Вишневська.

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Алгоритм дій для запису в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в Україні можна знайти за посиланням.

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