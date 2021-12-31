Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2022 и назвал главные победы страны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно в ночь на 1 января поздравил украинцев с Новым годом. В своей речи глава государства перечислил победы страны в 2021 году.

Обращение транслировалось на Facebook-странице Офиса президента. Среди побед нашей страны он отметил выступление украинцев на паралимпиаде и других спортсменов, достижения в сфере авиастроения, совестное строительство военной техники с Великобританией и Турцией, отечественное ракетостроение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Глава государства обратил внимание, что каждый украинец разных профессий вносил лепту в развитие Украины. Также Зеленский обратил внимание на врачей и военных, которые защищают нашу страну.

"Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы. И собирались вот так за столом всей семьей. Чтобы рядом – все, кого ты любишь, и то без чего просто жить не можешь. Это смех дочери, папино ворчание. Глаза жены, улыбка сына. Мамины котлетки, бабушкины пирожки, которые настолько вкусны, что уже не лезут, но надо есть, потому что их сделала бабушка. Но это ведь не главное! Главное – она жива, она рядом", – подчеркнул президент.

Напомним, в прошлом году Зеленский записал новогодние поздравления для каждой области Украины отдельно с различными текстами. В каждом обращении гарант говорил о чем-то, связанном непосредственно с указанным регионом – например, обращаясь к жителям Черкасской области, вспомнил о Тарасе Шевченко, Винницкой – о Николае Леонтовиче, Тернопольской – о Иване Марчуке. Херсонцам пожелал сочных арбузов, а в обращении к запорожцам вспомнил о Хортице.

В целом президент желал украинцам в Новом году году согласия, достатка и мира.

Как сообщал OBOZREVATEL: