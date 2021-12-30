Ярославский в новогоднем поздравлении анонсировал суперматч между действующим составом ФК 'Металлист' и звездами команды 2005-2013 годов

На 28 мая 2022 года запланирован "матч легенд" — на футбольной арене Харькова в суперпоединке сойдутся игроки действующего состава ФК "Металлист" и звезды клуба 2005-2013 годов, которые вывели команду в зенит ее спортивной славы.

Об этом в новогоднем поздравлении рассказал болельщикам Александр Ярославский, известный украинский бизнесмен из топ-десятки Forbes Ukraine и президент ФК "Металлист".

"Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между "Металлистом" образца 2005–2013 годов и "Металлистом", который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие!", — анонсировал Ярославский подарок болельщикам от себя и возрождаемого им ФК "Металлист".

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Президент клуба подвел итоги уходящего года, и заявил об амбициях клуба на ближайшую перспективу.

"Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало. Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи", — рассказал Александр Ярославский.

"Разрешите от всей души поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, успехов, побед "Металлиста"!", — сказал президент клуба в новогоднем обращении к болельщикам.

Как известно, Александр Ярославский владел футбольным клубом "Металлист" и возглавлял его с 2005 по 2012 год. Бизнесмен неоднократно рассказывал, что в начале своего футбольного пути он даже мечтать не мог, что клуб будет успешно играть на мировых аренах. Но любовь к своему делу и качественный менеджмент дали "Металлисту" шанс пройти путь от руин стадиона и базы с крысами до ¼ Лиги Европы. Спортивные аналитики называли ФК "Металлист" одной из главных движущих сил украинского национального футбольного чемпионата, которая дебютировала в Еврокубках и впоследствии стала грозой авторитетов в Лиге Европы и обрела в ней заметный вес. Восхождение ФК "Металлист" под управлением Ярославского в 2005-2012 гг спортивные обозреватели до сих пор называют началом интенсивного развития уровня зрелищности и конкуренции в украинском футболе.