Украинцы больше боятся повышения тарифов, чем обострения на фронте и COVID-19 – соцопрос

Проведенное в Украине исследование показано, что большинство граждан нашего государства считают наибольшей угрозой рост тарифов. Также украинцы боятся обострения экономического кризиса в стране.

Далее идут заболевание коронавирусом и война на Донбассе. Такими есть результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Он был проведен с 1 по 7 декабря 2021 года.

Так, опрошенных попросили оценить вероятность того, что следующие события могут затронуть Украину в ближайшие полгода.

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72% –рост тарифов на газ и тепло (11% считают, что этого не произойдет);

67% – энергетический кризис (10% не верят в это);

49% – обострение заболеваемость коронавирусом (20% думают, что это маловероятно);

46% – обострение войны на Донбассе (четверть опрошенных считает это маловероятным);

44% – массовые протесты (30% думают, что это не угроза для страны);

35% – втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (более четверти считают это маловероятным);

40% – вероятность массового отключение электроэнергии (40% не думают, что это случится).

При этом большинство опрошенных украинцев считает, что государство движется в неправильном направлении (70%). Ответственность за рост тарифов они возлагают на президента страны и правительство (27% и 24%). При этом, по мнению почти трети респондентов, некомпетентность действующей власти, является главной причиной возможного экономического кризиса.

В опросе принимали участие 2000 респондентов старше 18 лет методом личного интервью. Его проводили во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, около половины опрошенных украинцев не поддержали идею президента Владимира Зеленского о двойном или множественном гражданстве. Такое мнение высказали 48% респондентов, противоположного придерживаются – 24%.