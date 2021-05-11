Про загрози

- Угрупування російських імперських військ на кордонах нашої Держави нікуди не зникло.

- Передисклокація їх особового складу у пункти постійної дислокації мізерна (як говорить наша розвідка із 110тисяч відбуло тільки 3,5 тисячі).

- Техніка ворога не відводиться.

- Ворожа агентурна діяльність всередині нашої Держави, у тому числі в структурах влади, продовжується.

- Провівши розвідку, оцінивши ситуацію та ризику, використавши провокації, Ерефія спробує вдарити тоді, коли ми найменше будемо цього сподіватися...

Але,

- Діяльність українських силових структур по протидії російській агресіі вимальовує обриси чіткості та системності (звичайно, хотілося б більшого...)

- Ворожа агентура, на найвищому рівні, отримує "по зубах" (пишу про одного із головних імперських шакалів - Медведчука та його кремлівську зграю шавок).

- Українська дипломатія, крайнім часом, повела наступ на арені міжнародної політики і досягла великих і важливих успіхів.

- Єдність укранців, у питанні протиставлення агресіі російського "Мордору", беззаперечна.

- Антиукраїнські елементи зійшли на маргінес ("майскі празднічкі" тому підтвердження).

Висновок.

Незважаючи на купу політичних, медичних, економічних, соціальних проблем, українська нація успішно бореться за свою свободу, державність, незалежність...

І якщо кремлівський карлик Путін, все ж, прийме кінцеве рішення про широкомасштабне застосування імперських воєнних сил і засобів, Украінці дадуть рішучу відсіч черговому етапу агресіі Росії проти України.

І перемога буде за нами!

P.S. Знаю, що існує безліч юридичних нюансів при захисті України нашими спецслужбами... Але, хочу щиро подякувати всім причетним до нейтралізації Медведчука! Молодці! Так тримати!

Слава Україні!

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