Украинцев предупредили об ухудшении погоды и коллапсе на дорогах

В Украине 15 февраля несколько ухудшились погодные условия в Житомирской, Ивано-Франковской и Львовской областях – там пошел незначительный снег. Кроме того, в ряде регионов для безопасности на заметенных участках временно ограничили движение.

Об этом предупредил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В сообщении отметили, что в целом проезд по дорогам общего пользования обеспечен, однако там, где снегоуборочная техника продолжает работать, временно будут останавливать большегрузный и крупногабаритный транспорт. Речь идет о таких направлениях.

Черниговская область – Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка в обоих направлениях.

Волынская область – Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка) и Т-03 62 Бубнов – Радович.

Ивано-Франковская область – Р-24 Татаров – Каменец – Подольский (участок г. Коломыя – г. Городенка) и Р-20 Снятин – Тязив (участок г. Снятин – г. Городенка).

Львовская область – на автодорогах местного значения в пределах области.

Из-за порывов ветра и заносов в Ривненской области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения в пределах области: Т-18-06 Ривне – Млинов – Буск – Перемышляны; Т-18-15 Дубно – Млинов; Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань; Т-18-24 Дерманка – Корец.

Также спасатели напомнили, что на въездах в Киев до сих пор работают восемь пунктов обогрева. Ведь в столице 15 февраля ожидаются небольшие снегопады и морозная погода – -5...-8 градусов.

Что касается остальной территории Украины, то там также иногда будет идти снег, будет ветрено и морозно: столбики термометров упадут до -4...-9 градусов (0...-3 градуса на юге). Также водителей призвали не забывать о гололедице на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на западе Украины жертвами непогоды уже стали два человека. Так, во Львове под тяжестью снега обрушилась крыша недостроя – погиб 59-летний мужчина, а на Волыни в переметах между селами замерзла женщина.

Напомним, ограничения на движение большегрузного и габаритного транспорта в ряде областей Украины были введены в ночь на 15 февраля.