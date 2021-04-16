Украинцев предупредили о заморозках в субботу. Карта погоды

Погода в Украине в субботу, 17 апреля, будет еще дождливой, однако в большинство регионов вернется солнце.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, в стране ожидаются заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут в части западных, северных и восточных областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 тепла, днем +10… +14.

В Киеве 17 апреля прогнозируют дожди, ночью +5… +7, днем от 9 до 11 тепла.

Также почти по всей стране, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности грунта заморозки от 0 до 5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие выходные синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду.