Украинцев предупредили о шторме и метелях: где в субботу ждать опасной погоды. Карта

Погода в Украине в субботу, 25 декабря, будет дождливой и снежной в большинстве областей. В то же время в стране потеплеет.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики предупредили о метелях и сильном ветре (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в Карпатах ожидаются метели и порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Также в высокогорье Закарпатья и Ивано-Франковщины, в среднегорье Львовщины значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень). Возможен сход лавин, граждан и туристов призвали воздержаться от походов в горы.

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Дожди с мокрым снегом пойдут почти во всех областях, кроме южных.

В то же время по стране морозы значительно снизятся. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 тепла до 3 мороза, на востоке местами +7… +9.

Днем морозы ожидаются только в восточных областях – до 1 мороза, на севере, западе и в центре от 0 до 3 тепла, на юге +5… +9.

В Киеве в субботу также дожди и мокрый снег, ночью от 1 до 3 мороза, днем +2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады. В связи с этим в городе подготовили почти 500 единиц основной и около 130 единиц вспомогательной техники.