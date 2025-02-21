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Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия "Варті"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
99
Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия 'Варті'

Благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры, которые помогают во время полномасштабной войны, могут получить отличие "Варті" от "Новой почты".

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Первый этап отбора на отличие продлится с 20 февраля по 3 марта.

Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия "Варті"

Чтобы предложить своих номинантов, нужно заполнить краткую форму на сайте проекта:

  • написать имя волонтера или название организации;
  • выбрать одну из 12 категорий, например "спасение и эвакуация" или "помощь своими руками";
  • указать контактные данные кандидата или кандидатки;
  • описать, почему именно этот волонтер или эта команда должны получить отличие.

После сбора заявок организаторы обнародуют краткий список организаций, фондов и волонтеров, которые предлагались чаще всего.

На втором этапе украинцы проголосуют за одного кандидата в каждой категории. Таким образом определят 12 победителей.

Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия "Варті"

Как выберут победителей от Гуманитарной "Новой почты"?

Награду "Варті" также получат те, кто постоянно пользуется услугами Гуманитарной "Новой почты". Она работает с 2014 года и позволяет волонтерам перевозить гуманитарные грузы безвозмездно.

21 организацию и фонд определят по объемам отправлений и другим показателям в пределах Гуманитарной "Новой почты".

"Украинские волонтеры – это люди, которые постоянно в движении. Они идут вперед, несмотря на усталость и трудности. Прилагают титанические усилия, помогают, потому что не могут иначе. Сегодня услугами Гуманитарной "Новой почты" пользуются более 2000 организаций и фондов. Только в прошлом году они отправили ею 64 тысячи тонн гуманитарного груза. А сколько еще работы остается за кадром! Поэтому награда "Варті" – прежде всего о нашей им благодарности", – отметила Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты".

Награда "Варті": благодарность и поддержка

"Варті" – это ежегодная награда общественному сектору от "Новой почты". Ее учредили в 2022 году, чтобы подчеркнуть вклад украинских волонтеров и благотворителей. Цель проекта – поблагодарить людей, которые непрерывно помогают, и поддержать их.

Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия "Варті"