Украинцам предложили номинировать волонтеров на знак отличия 'Варті'

Благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры, которые помогают во время полномасштабной войны, могут получить отличие "Варті" от "Новой почты".

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Первый этап отбора на отличие продлится с 20 февраля по 3 марта.

Чтобы предложить своих номинантов, нужно заполнить краткую форму на сайте проекта:

написать имя волонтера или название организации;

выбрать одну из 12 категорий, например "спасение и эвакуация" или "помощь своими руками";

указать контактные данные кандидата или кандидатки;

описать, почему именно этот волонтер или эта команда должны получить отличие.

После сбора заявок организаторы обнародуют краткий список организаций, фондов и волонтеров, которые предлагались чаще всего.

На втором этапе украинцы проголосуют за одного кандидата в каждой категории. Таким образом определят 12 победителей.

Как выберут победителей от Гуманитарной "Новой почты"?

Награду "Варті" также получат те, кто постоянно пользуется услугами Гуманитарной "Новой почты". Она работает с 2014 года и позволяет волонтерам перевозить гуманитарные грузы безвозмездно.

21 организацию и фонд определят по объемам отправлений и другим показателям в пределах Гуманитарной "Новой почты".

"Украинские волонтеры – это люди, которые постоянно в движении. Они идут вперед, несмотря на усталость и трудности. Прилагают титанические усилия, помогают, потому что не могут иначе. Сегодня услугами Гуманитарной "Новой почты" пользуются более 2000 организаций и фондов. Только в прошлом году они отправили ею 64 тысячи тонн гуманитарного груза. А сколько еще работы остается за кадром! Поэтому награда "Варті" – прежде всего о нашей им благодарности", – отметила Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты".

Награда "Варті": благодарность и поддержка

"Варті" – это ежегодная награда общественному сектору от "Новой почты". Ее учредили в 2022 году, чтобы подчеркнуть вклад украинских волонтеров и благотворителей. Цель проекта – поблагодарить людей, которые непрерывно помогают, и поддержать их.