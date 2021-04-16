Украинцам пообещали прохладные выходные и дожди: появился новый прогноз погоды

На выходных 17 и 18 апреля в Украине ожидается прохладная погода, а в отдельных областях, к тому же, выпадут дожди.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Кроме того, она отметила, что на западе ночью даже возможен мокрый снег.

"Очередные выходные – на носу, а тепла такого, чтобы до льна и батиста, так вряд ли. Ведь на протяжении 17-18 апреля максимальная температура воздуха будет крутиться около +9...+13 градусов. Завтра на западе, а в воскресенье на севере местами даже +4...+9 градусов", – написала метеоролог.

В Украине на выходных похолодает Facebook Натальи Диденко

Что касается осадков, то, по словам Диденко, 17 апреля они маловероятны. Максимум – это облачность или незначительный дождь местами.

Однако в воскресенье, 18 апреля, на северо-востоке Украины небольшой циклон спровоцирует дожди на Черниговщине, Сумщине и части Киевщины. На остальной же территории будет сухо.

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, выходные будут с большой вероятностью периодического дождя. 17 апреля температура воздуха прогреется лишь до +9...+11 а 18 апреля – до +13 градусов.

В Киеве ожидаются атмосферные перепады Facebook Натальи Диденко

Кроме того, синоптик предупредила, что в столице ожидаются атмосферные перепады. Поэтому погода попеременно будет то спокойной, то со штормовым ветром.

"В период 20-22 апреля погода вновь покажет свои кандибоберы, дожди и похолодание. Так что держим плохие слова о погоде при себе, не перемерзаем, любуемся исключительно абрикосовым цветом. А там и теплый май подгребет", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля погода в Украине также будет холодной и дождевой. Кроме того, иногда будет идти снег и даже возможны метели. Из-за этого на Закарпатье сохранится значительная снеголовинная опасность третьего уровня.