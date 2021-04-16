Українцям пообіцяли прохолодні вихідні та дощі: з'явився новий прогноз погоди

Вікторія Довгань Суспільство 10:58, 16.04.2021 Оновлено: 11:49, 16.04.2021

На вихідних 17 та 18 квітня в Україні очікується прохолодна погода, а в окремих областях, до того ж, випадуть дощі.

Про це попередила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Крім того, вона наголосила, що на заході вночі навіть можливий мокрий сніг.

"Чергові вихідні – на носі, а тепла такого, щоб аж до льону і батисту, то навряд. Адже впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +9...+13 градусів. Завтра на заході, а в неділю на півночі місцями навіть +4...+9 градусів", – написала метеорологиня.

В Україні на вихідних похолодає
Facebook Наталки Діденко

Щодо опадів, то, за словам Діденко, 17 квітня вони малоймовірні. Максимум – це хмарність або незначний дощ подекуди.

Однак у неділю, 18 квітня, на північному сході України невеликий циклон спровокує дощі на Чернігівщині, Сумщині та частині Київщини. На решті ж території буде сухо.

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, вихідні будуть із великою ймовірністю періодичного дощу. 17 квітня температура повітря прогріється лише до +9...+11, а 18 квітня – до +13 градусів.

У Києві очікуються атмосферні перепади
Facebook Наталки Діденко

Крім того, синоптикиня попередила, що в столиці очікуються атмосферні перепади. Через це погода навперемін буде то затишною, то зі штормовим вітром.

"У період 20-22 квітня погода знову покаже свої кандібобери, дощі й похолодання. Отож, тримаємо погані слова про погоду при собі, не перемерзаємо, милуємося винятково абрикосовим цвітом. А там і теплий травень підгребе", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня погода в Україні також буде холодною та дощовою. Крім того, подекуди йтиме сніг і навіть можливі хуртовини. Через це на Закарпатті збережеться значна сніголовинна небезпека третього рівня.

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