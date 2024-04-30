Раздувание религиозных конфликтов, ракетные тревоги и не только: украинцев предупредили о российских провокациях на Пасху

Украинцев предостерегли от провокаций в инфополе и усугубления религиозных конфликтов в период Пасхальных праздников. Россия будет прилагать максимальные усилия для усиления напряжения в украинском обществе и запускать провокационные фейки.

В частности, в ход пойдут манипуляции относительно якобы притеснения клириков и прихожан УПЦ МП. Об этом предупредил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко в эфире Общественного радио.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, будет брать какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Увеличится количество провокативных фейков, манипуляций по поводу "притеснения" священнослужителей, верующих московского патриархата в Украине", – отметил он.

В частности, захватчики попытаются использовать нарративы, направленные на дискредитацию украинских властей. В частности, "качать" темы типа "киевский режим пошел против канонической церкви".

Также растет угроза воздушных атак на мирные города и деревни с использованием различных вооружений.

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", — подчеркнул Сличко.

Также в ЦПД считают, что на период Пасхальных праздников растет угроза деятельности российских ДРГ, поэтому украинцев в приграничных регионах призывают к максимальной внимательности и осторожности.

Напомним, ранее в сети запустили фейк об эвакуации из-за обстрелов в Полтавской области. "Добровольная эвакуация" якобы была объявлена в ряде населенных пунктов Кременчугского района и в райцентре.

В ГСЧС отметили, что эта информация не соответствует действительности и что ведомство не имеет никакого отношения к рассылке в Telegram с соответствующими сообщениями якобы от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.