Украинский военный стал инициатором проекта E-NADIYA: в чем его особенность

В Украине запустили новый проект E-NADIYA, помогающий военным психологически адаптироваться к мирной жизни. Его инициатором стал воин ВСУ Дмитрий Алексеенко.

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Главная цель проекта "E-NADIYA" – поддержка военнослужащих в процессе перехода от военной к гражданской жизни, оказывая им и их семьям психологическую поддержку, помощь в решении стрессовых расстройств, связанных со службой.

"Идея создания этого проекта возникла у меня после того, как я лично почувствовал, что такое война, что такое жажда жизни и ненависть к врагу, что такое жажда унести чью-то жизнь ради сохранения своей! Эти моменты говорят только об одном: все вокруг , что меня окружало до этого, стало неважным, бледным и совсем не несет ценностей Твой мир перевернулся и уже совсем не такой: другие люди, не те с которыми ты всегда проводил свое свободное время (они даже не напишут и не спросят, как ты дружище?), другие места: разбиты холодные дома, подвалы и блиндажи, другие привычки и предпочтения!

И все это ты разделяешь с такими же, как и ты сам. А это с резким, эмоционально нестабильным и раздраженным побратимам. И такими, как мы были, уже не будем! Мы имеем право на нормальную жизнь в нашей стране, потому что мы – это и есть Украина! Должны поддерживать и помогать друг другу",– командир отдельной роты ударных БпАК Дмитрий Алексеенко.

Сейчас в работу запущен чат-бот, направленный на оказание комплексной помощи в социальной адаптации к условиям мирной жизни. Над проектом работали три квалифицированных специалиста по военной психологии, медиации и коммуникации. Сам же проект команда разрабатывала больше полугода.

Когда военные вернутся с фронта домой, им следует быть готовыми к тому, что им придется буквально знакомиться с собственными переменами, переменами их семей и общества.

Чат-бот ориентирован на рекомендации в коротких видео и сообщениях: как правильно общаться, поддерживать и обращаться с ветераном, чтобы избежать возможных конфликтов и помочь ему быстрее адаптироваться к мирной жизни.

"Благодаря такому чат-боту военные и их семьи получают доступ к высококачественным психолого-коммуникативным и медиационным услугам, которые могут стать незаменимыми в условиях высокого стресса и эмоциональной нагрузки", – военный психолог и специалист в направлении личностных и семейных отношений Елена Мороз.

Координацию над проектом получил Международный благотворительный фонд "DUSHA".

По данной ссылке (@Militarypsyhelp_bot) вы можете перейти к чат-боту и ознакомиться с проектом, обратиться за бесплатной психологической помощью или направить тем, кто в ней нуждается.