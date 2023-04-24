Украинский военный, потерявший на фронте ногу, пробежал Лондонский марафон: он собирает средства на помощь раненым бойцам. Видео

Украинский защитник Роман Кашпур, потерявший ногу на передовой, принял участие в Лондонском марафоне. Во время забега он собирал средства в помощь раненым бойцам.

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Соответствующие видео появились в соцсети. "Украинский военный Роман Кашпур, потерявший на фронте ногу, пробежал Лондонский марафон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветеран преодолел на протезе 42 километра, собрав средства в помощь раненым защитникам Украины.

Роман потерял ногу в 2019 году из-за подрыва на вражеской мини, но это не мешает ему устанавливать рекорды и вдохновлять других. Кашпур пошел защищать свою Родину на востоке еще когда ему было еще 19 лет, в 22 года разведчик потерял концовку близ Марьинки. После этого он нашел себя в спорте.

В начале полномасштабного вторжения Роман вместе с семьей находился в Харьковской области. После того, как он эвакуировал родных из опасного района в Винницкую область, сам, несмотря на травму, вернулся на фронт. Через пол года Роман вернулся домой и стал волонтером, также вернулся к занятию спортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Кашпур, бывший военный из Винницкой области, получивший инвалидность в результате боевых действий на Донбассе, протащил 16-тонный самолет Ан-26 и установил национальный рекорд Украины. Мероприятие проходило 2 декабря 2021 года на Чугуевском аэродроме в Харьковской области.

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