На Харьковщине ветеран АТО с протезом ноги протянул 16-тонный самолет Ан-24 и установил рекорд Украины. Видео

Роман Кашпур, 24-летний бывший военный из Винницкой области, который получил инвалидность в результате боевых действий на Донбассе, протащил 16-тонный самолет Ан-26 и установил национальный рекорд Украины. Мероприятие проходило 2 декабря на Чугуевском аэродроме в Харьковской области.

Ветеран АТО с протезом ноги за 43 секунды преодолел расстояние в 6,40 метров. Об этом сообщает "Общественное". (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Видео дня

Роман сейчас живет в Харькове с женой, которая была волонтером и приезжала в военный госпиталь, где они и познакомились, а также с двумя детьми.

Он пошел добровольцем на Донбасс в 2016 году, а впоследствии подписал контракт с Вооруженными силами Украины и попал в разведывательный батальон.

В 2019 году бывший военный частично потерял ногу из-за того, что в ходе выполнения боевой задачи наступил на противопехотную мину. В частности, ему ампутировали правую ступню, а позже установили протез.

Кашпур дважды участвовал в международных спортивных соревнованиях ветеранов - "Игры героев", а в этом году решил установить собственный рекорд.

Роман каждый день занимается спортом. А в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса в Украине объявили локдаун, он обустроил спортзал в квартире. Дома готовился и к участию в "Играх героев". Экс-военный зарегистрировался в четырех категория соревнований, в трех из которых получил первое место.

Кашпур отметил, что своими достижениями он стремится доказать тяжелораненым военным, что все возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 17 сентября, в парке Муромец был установлен креативный беговой рекорд Украины. Житель столицы Всеволод Севастьянов создал 51-й авторский рисунок в необычном GPS-формате.

9-летний мальчик из Мелитополя Артем Захаров установил рекорд Украины во время празднования Дня физической культуры и спорта. Наш юный соотечественник отжался 1001 раз.