Украинский военный, который вернулся из плена, обвенчался с женой: трогательные фото

Военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Ганусков почти два года провел в российском плену. Вернувшись из него, защитник обвенчался со своей женой Татьяной, с которой он вместе уже более 22 лет.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Церемония венчания прошла 13 апреля в Мюнхене.

"Семья потеряла с ним связь с марта 2022-го. Два года Алексей ничего не знал о родных. Даже, выехали ли они из оккупированного Северодонецка. Но его жена Татьяна искренне верила, что ее муж жив и сможет выдержать все. Была уверена, что они еще успеют обвенчаться на 20-ю годовщину супружеской жизни", – написал Лысогор.

31 января этого года Татьяна наконец-то получила счастливое известие – Алексея обменяли, и услышала голос самого родного человека в телефоне. А уже в апреле супруги смогли воплотить общую мечту, соединив свои судьбы таинством венчания.

"Еще на 20-летие нашей супружеской жизни мы хотели венчаться, но проклятая война не дала это сделать. Затем два года плена и ожидания обмена. 13.04.2024 мы венчались в Мюнхене, на 22-летие + 57 дней", – написала супруга Алексея Татьяна в Facebook.

Она также опубликовала фото с венчания с мужем.

"Годы ожиданий не сломили веру, а лишь укрепили ее – пара вступила в брак перед Богом. Война отняла у них 700 дней жизни, но надежда подарила долгое и счастливое будущее", – отметил глава Луганской ОВА.

Теперь впереди Алексея ждет реабилитация после плена и возможность наверстать потерянное время со своей семьей.

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