Украинский Су-25 оснастили американскими ракетами 'воздух-поверхность': что о них известно. Фото

Украинский штурмовик Су-25 оснастили американскими ракетами "воздух– поверхность" Zuni. Их можно запускать как с самолетов, так и с вертолетов.

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Фото штурмовика, вооруженного этими ракетами, опубликовал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. В начале января США объявили о передаче Украине 4 тыс. неуправляемых 127-мм авиационных ракет Zuni.

Недавно их впервые заметили в Украине вместе со штурмовиком Су-25 Воздушных сил ВСУ.

Ракета Zuni была разработана в 50-х годах инженерами China Lake, а на вооружение она была принята в 1957 году. Однако ракета по-прежнему производится американским представительством MBDA.

Zuni является 5-дюймовой ракетой и первоначально разрабатывалась как неуправляемая ракета, но позже, после интенсивного обновления, получила лазерную наводку. Она может быть оборудована разными типами боеголовок, в частности осколочно-фугасной и бронебойной массой от 20,7 до 25,6 кг.

Ракета оснащена твердотопливным ракетным двигателем и имеет малую дальность полета до 8 км. Это делает её ракетой для ближнего воздушного боя.

Напомним, Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех самолетов Су-25. Однако их можно использовать только на запчасти.

Словакия отправит в Украину 13 истребителей МиГ-29 и часть зенитных ракетных комплексов "Куб" советского производства. 17 марта словацкое правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии со своей Конституцией.

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