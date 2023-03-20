Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех Су-25: но есть нюанс

Северная Македония подтвердила передачу Украине четырем самолетам Су-25. Однако их можно использовать только на запчасти.

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Эту информацию подтвердила глава оборонного ведомства Славянка Петровская на прошлой неделе. Об этом сообщает издание Janes.

Заявление Петровской подтверждает появившееся еще в августе 2022 года сообщение о том, что Северная Македония должна была передать для ПС ВСУ самолеты Су-25, которые были куплены у Украины в 2001 году. Речь идет о четырех непригодных к полетам Су-25 (три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ).

Вероятно, переданные Су-25 пойдут на запчасти.

Северная Македония уже передала Украине разное вооружение, среди которого – пехотное оружие и боеприпасы, артиллерийская техника, ОБТ, самолеты "Сухого", системы противотанкового и зенитного вооружения, а также оборудование и боеприпасы для использования военной авиацией.

Кроме того, 14 марта правительство страны одобрило новый пакет оборонной помощи для Украины, однако его детали пока не разглашаются.

Напомним, что Словакия отправит в Украину 13 истребителей МиГ-29 и часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства. 17 марта словацкое правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии со своей Конституцией.

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